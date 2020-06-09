الحديدة.. عمليات قصف واستهداف حوثي للمناطق السكنية

قصف متجدد واستهداف بالأسلحة المختلفة، شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، على عدد من المناطق السكنية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، ضمن خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أن ميليشيا الحوثي أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

ونقل عن مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 ومعدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن الاستهداف كان بشكل هستيري وعشوائي وتسبب بتعطيل أعمال المزارعين في الأرضي الزراعية نتيجة الخوف والهلع.

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كما كثفت الميليشيات الحوثية عمليات الاستهداف والقنص على الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة الحمينية غرب حيس قامت باستهداف وقنص المدنيين في الأحياء السكنية في منطقة بيت مغاري.

وقالت المصادر إن حالة من الخوف والهلع سادت أوساط الأهالي، كما أنهم يعانون من صعوبة التنقل بين الأحياء في المديرية نتيجة استمرار الحوثيين في استهدافهم بشكل متعمد.

وتواصل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيَّاً مسلسل جرائمها الوحشية بحق أبناء محافظة الحديدة مخلفة آلاف القتلى والجرحى منذ بدء سريان الهدنة الأممية، في ديسمبر 2018م، وسط صمت وتغاضي الأمم المتحدة.