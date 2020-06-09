تقدم لقوات الجيش في صرواح وخسائر في صفوف الميليشيات

شنّت قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، هجوماً مباغتاً على مواقع ومرتفعات كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا خلال الهجوم من تحرير مواقع ومرتفعات في جبهة صرواح، وألحقوا بالميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في ذات المديرية، وأسفر القصف والغارات عن تفجير مخزني سلاح وتدمير ثلاثة أطقم وعربتين، إضافة إلى سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

ونشر المركز مقطع فيديو للعملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني في صرواح وسط فرار عناصر الميليشيات.

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يأتي ذلك فيما قُتل وجرح أكثر من 30 عنصراً حوثياً بعبوات ناسفة انفجرت بين أوساطهم شمال الضالع جنوب اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي لجبهة الضالع في الجيش اليمني، في بيان له أمس الاثنين، بأن ما لا يقل عن 12 مسلحاً حوثياً لقوا مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرون، إثر انفجار عبوات ناسفة بأحد معسكرات ميليشيا الحوثي شمال محافظة الضالع.

ووفق البيان، فإن الانفجارات حدثت في معسكر استحدثته الميليشيا بالقرب من منطقة سون في مريس.

وأشار إلى أن غالبية القتلى من قوام ما يسمى بـ"ألوية الصماد"، التي دفعت بها الميليشيا مؤخراً لتعزيز صفوف مقاتليها.