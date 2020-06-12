بصحراء الجوف.. الجيش اليمني يسقط درون حوثية مفخخة

أسقطت قوات الجيش اليمني، الجمعة، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال اليمن، طائرة مسيرة "درون" حوثية مفخخة، كانت في طريقها إلى مناطق مأهولة بالسكان.

وأفاد أركان حرب لواء الظافر حرس حدود اليمني، العقيد ربيع شلفط، بتمكن فرق الرصد والاستطلاع التابعه للواء الظافر حرس حدود من إسقاط الطائرة وتفجيرها أثناء تحليقها علي منطقة البرقاء في نفس المديرية.

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كما أضاف أن الميليشيات الحوثية، كانت تحاول استهداف المناطق السكنية، إلا أن أفراد الجيش حولوا الطائرة إلى حطام قبل تحقيق أهدافها.

هذا وتكثف ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.