اليمن.. إحباط محاولة ثانية لاغتيال محافظ حضرموت

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية، السبت، إحباط محاولة لاغتيال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني عقب أيام من إعلان ضبط خلية تهدف لاغتياله.

وكشف الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، عن محاولة استهداف موكب محافظ حضرموت، اليوم السبت، عبر عبوة ناسفة شديدة الانفجار، زرعت على الطريق الرئيسي المؤدي لقيادة المنطقة بالمكلا.

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كما قال الجابري في بيان، إن الفرق الهندسية التابعة لقيادة المنطقة باشرت بسرعة إبطال العبوة الناسفة وتفكيكها.

وأوضح أن العبوة كانت معدّة للتفجير عن بُعد، وتحمل مواد شديدة الانفجار لاستهداف موكب المحافظ أثناء توجهه لمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية بمنطقة خلف، بمدينة المكلا.

هذا ولفت البيان إلى أن "العملية الإرهابية التي أفشلها الحس الأمني العالي للقوات الأمنية والعسكرية؛ كانت تهدف للإخلال بالملف الأمني بشكل عام وزعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة، وساحل حضرموت عموماً، وإحداث إرباك أمني وسياسي بمحافظة حضرموت".

إلى ذلك، لم يوجه الناطق العسكري اتهاماً لأي جهة تقف خلف هذه المحاولة التي جاءت عقب أيام من إعلان ضبط خلية تهدف لاغتياله، تم على إثرها اعتقال مقربين من المحافظ.