حملة تجنيد حوثية جديدة.. الموظفون المدنيون إلى الجبهات

كشف مسؤول نقابي عن حملة تجنيد جديدة تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية، تحت مسمى "حشد القطاعات الوظيفية" تسوق من خلالها آلاف الموظفين المدنيين إلى جبهات القتال.

موضوع يهمك ما زالت تداعيات تحرك ميليشيات الحوثي الانقلابية، لإقرار قانون عنصري، يجيز لجماعتها نهب ما يسمى الخمس من ثروات اليمن في... برلمان اليمن يدعو لتحرك دولي.. "خمس الحوثي عمل إجرامي" اليمن

وأفاد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين، يحيى اليناعي، في تصريحات صحافية السبت بأن جماعة الحوثي تستهدف بشكل رئيسي من خلال هذه الحملة قطاع التربية والتعليم، إذ تسعى إلى الزج بآلاف المعلمين والعاملين في حقل التربية إلى جبهات القتال ليكونوا وقوداً للحرب التي تخوضها ضد الحكومة الشرعية.

كما قال إن يحيى الحوثي المعين من قبل سلطات الحوثي كوزير للتربية، (وهو شقيق زعيم جماعة الحوثيين) وجه مؤخراً مديري المكاتب والمؤسسات التعليمية بحشد الموظفين لجبهات القتال في الجوف وصرواح.

قتلى ومفقودون

وأوضح أن النقابة تلقت بلاغات وشكاوى تؤكد استدعاء مديري مكاتب التربية في المحافظات لمديري المدارس ومسؤولي الأقسام والمعلمين وإجبارهم على المشاركة في حملة "حشد القطاعات الوظيفية".

إلى ذلك، قال إن عشرات من قيادات العمل التربوي في محافظة ريمة (غرب اليمن) قتلوا، مضيفا أن "هذه أولى نتائج الحملة التي دشنتها الجماعة وبدأتها من محافظة ريمة، حيث قام مدير مكتب التربية في المحافظة حميد التوعري باستدعاء عشرات المسؤولين التربويين والمعلمين وتوجه برفقتهم إلى جبهات "الجوف" (شمال شرق) قبل عدة أسابيع".

ولفت إلى أن معظم هؤلاء التربويين تعرضوا للقتل والإصابة بمن فيهم مدير المكتب حميد التوعري الذي لا يزال يتلقى العلاج، فيما لا يزال العديد ممن شاركوا في القتال في عداد المفقودين.

منحى خطير

كما حذر اليناعي من أن الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع التعليم في مناطق سيطرة الانقلاب تأخذ منحىً خطيراً، باعتبار أن الحوثي لم يقتصر على تجنيد الطلبة وبات في الفترة الأخيرة ينفذ حملات تجنيد في صفوف المعلمين.

إلى ذلك، حمل جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة التربويين، مشيراً إلى أن ما حدث لمعلمي محافظة ريمة يكشف عن فداحة الزج بقطاع التعليم في مناطق الانقلاب في أتون الحرب، بما يؤكد أن الأهداف المتعلقة بالقتال تهيمن أكثر من ارتباطها بأهداف تربوية على السياسات التعليمية بالنسبة لجماعة الحوثي.

ودعا لاحترام الطابع المدني للمدارس، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وحماية المعلمين والطلبة بأكبر قدر من الفاعلية والمسؤولية، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ تدابير ملموسة لردع الحوثيين عن مواصلة انتهاك المواثيق الدولية.