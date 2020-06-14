فيديو مؤلم.. احتراق ممتلكات عائلة بالحديدة جراء قصف حوثي

واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، استهدافها العشوائي للعديد من القرى والأحياء السكنية جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأدى القصف الحوثي إلى احتراق منزل مواطن وسط مدينة حيس، جنوب الحديدة.

وأظهرت مشاهد نشرها الإعلام العسكري للقوات المشتركة آثار احتراق منزل تعود ملكيته للمواطن حسن محمد البرشي، من أبناء مديرية حيس، بعد أن استهدفه الحوثيون بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

وشملت الأضرار سطح المنزل والجدران والأثاث والممتلكات. كما أظهر الفيديو حالة الخراب والدمار الذي نتج عن القصف الحوثي.

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ونقل الإعلام العسكري عن عائلة البرشي، التي تتخذ من المنزل المذكور مأوى لها، أنها خسرت كل أثاث البيت، كما أُتلِفت الملابس والمواد الأخرى التي كانت بداخله، بسبب الحريق الناجم عن القصف الحوثي.

في سياق متصل، قصفت ميليشيا الحوثي بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة القرى السكنية ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بالتزامن مع قيامها بعمليات قنص استهدفت من خلالها المارة في الطرقات.

كما شنت ميليشيات الحوثي قصفاً مماثلاً على الأحياء السكنية في مديرية الدريهمي، وألحقت أضراراً بممتلكات ومساكن المواطنين.

وتواصل ميليشيا الحوثي خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوةً على إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.