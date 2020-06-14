ميليشيات الحوثي تشيع 108 قتلى بينهم قيادات خلال أسبوع

واصلت مليشيا الحوثي تشييع جثامين العشرات من قتلاها، بينهم قيادات بشكل يومي، وهو ما يكشف عن مدى الخسائر التي تتكبدها تلك المليشيات في العديد من جبهات القتال.

وذكرت وكالة خبر أن مصادر رصدت هذا الأسبوع تشييع مليشيا الحوثي جثامين 108 قتلى، بينهم 5 قيادات عسكرية بارزة برتب مختلفة، حيث دفنتهم المليشيات في 8 محافظات هي صنعاء، ذمار، حجة، عمران، إب، صعدة، ريمة، والحديدة.

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الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي شيعت جثامين 100 قتيل من عناصرها بينهم قيادات خلال الستة الأيام الأولى من شهر يونيو الجاري.

يأتي ذلك فيما حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من خطورة الأوضاع التي يعانيها أطفال اليمن في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وذلك ‏في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن الوزير الإرياني "في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، نتذكر عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين الذين استدرجتهم المليشيا الحوثية من منازلهم ومقاعد دراستهم واحيائهم وغسلت أدمغتهم بالأفكار الطائفية الإرهابية الدخيلة على الشعب اليمني وأخضعتهم لدورات عسكرية وزجت بهم في جبهات القتال خدمة لنظام ايران".

وأوضح الإرياني أن أطفال اليمن في مناطق سيطرة المليشيا يدفعون ثمنا باهظا منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة جراء انهيار شبكة الخدمات العامة وغياب الرعاية الصحية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ووصول معدلات الفقر والبطالة والمجاعة لمستويات قياسية بسبب نهب المرتبات وشلل القطاع الخاص وارتفاع الأسعار .