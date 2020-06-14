وزير خارجية عُمان يبحث مع غريفثس جهود السلام في اليمن

بحث وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الأحد، مع مارتن غريفثس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لإحلال السلام باليمن.

وبحسب ما ذكرته وزارة الخارجية العمانية على حسابها في "تويتر"، فقد شكر غريفثس، خلال الاتصال الهاتفي مع بن علوي، السلطنة على دعمها المتواصل لهذه الجهود.

وكان مكتب غريفثس قد أعلن مساء الأربعاء عن اختتام مشاورات افتراضية واسعة النطاق مع مئات اليمنيين حول فرص وتحديات السلام في البلاد.

وقال مكتب غريفثس، في بيان، إن المشاورات استمرت لمدة يومين وانتهت الثلاثاء، مشيراً إلى أن تلك المشاورات تعتبر الأولى من نوعها التي يعقدها المكتب على هذا النطاق.

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وأضاف أن أكثر من 500 يمني ويمنية عبّروا عن آرائهم بشأن وقف إطلاق النار المرتقب على مستوى البلاد، ومستقبل عملية السلام السياسية، وتحسين استجابة البلاد لتفشي جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا.

وخلال الأشهر الماضية أجرى غريفثس عدة لقاءات متلفزة عبر الإنترنت مع الأطراف المعنية في اليمن، لمناقشة الإجراءات الإنسانية والاقتصادية التي تسهم في التخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحرب.

وفي أواخر مارس/آذار الفائت، قدّم المبعوث الأممي مبادرة لإنهاء الحرب واستئناف المساعي السياسية، وذلك بهدف تعزيز تنسيق الجهود بين الأطراف ومنسق الشؤون الإنسانية، في مواجهة تهديد التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد.

وفيما وافقت الحكومة اليمنية الشرعية على المبادرة وأعلن تحالف دعم الشرعية عن وقف إطلاق النار من جانب واحد استجابة للمبادرة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ما زالت ميليشيات الحوثي ترفض ذلك وتستمر في تصعيدها العسكري واستهداف المدنيين.