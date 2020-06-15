اليمن: تسجيل أكبر حصيلة يومية بوباء كورونا

في حصيلة يومية هي الأكبر من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء تفشيه في العاشر من أبريل الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الاثنين، تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 36 حالة وفاة.

وأفادت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، في بلاغها اليومي حول مستجدات الوباء، أن الحالات الجديدة توزعت على سبع محافظات، هي: حضرموت بـ (73) إصابة منها (32) وفاة، و(24) حالة في شبوة منها حالتا وفاة، و(3) في تعز منها حالتا وفاة، إضافة إلى تسجيل 5 حالات في عدن، و7 في أبين و3 في لحج، وحالة واحدة في الضالع.

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وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل (8) حالات وفاة لإصابات مسجلة سابقاً، 6 منها في حضرموت وحالتان في المهرة.

كما سجلت (26) حالة تعافٍ، (16) في شبوة و(8) في حضرموت، وحالتان في أبين.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى (844) حالة، منها (208) حالات وفاة، و(79) حالة تعافٍ.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بكورونا بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي، غير أن مصادر طبية تتحدث عن آلاف الإصابات والوفيات جراء الوباء.

واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، في وقت سابق، الحوثيين بتعمد ترك مصابي كورونا بلا علاج، وطالبت بتحقيق دولي في تفشي الفيروس بمناطق الحوثيين.