شاهد.. الجيش اليمني يحرر مواقع شرق صنعاء وفرار للحوثيين

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق صنعاء.

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق صنعاء.

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وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن جنود الجيش الوطني يخوضون معارك عنيفة مسنودين بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم، منذ فجر اليوم. وقد أحرزوا خلالها تقدماً كبيراً وحرروا عدداً من المواقع منها منطقة" الحريشة".

وأضاف أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث قُتل وأصيب العشرات من عناصرها كما تم تدمير 3 عربات و6 أطقم قتالية تابعة لها.

وأوضح أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط انتصارات للجيش الوطني، وانهيار في صفوف الميليشيات المدعومة إيرانياً.

ونشر المركز مقطع فيديو لفرار عناصر الميليشيات الانقلابية تحت وقع نيران قوات الجيش في جبهة نهم شرق صنعاء.