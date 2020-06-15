مقتل محمد عبده الغولي.. أحد قيادات الحوثيين شرق صنعاء

اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، بمصرع أحد قياداتها العسكرية البارزة، المدعو العميد محمد عبده مصلح الغولي.

وأقر ناشطون حوثيون ووسائل إعلام رسمية تابعة لهم، بمصرع القيادي الغولي، وأكدوا أنه تم تشييع جثمانه، الأحد، في مسقط رأسه بمديرية ريدة محافظة عمران، شمالي صنعاء.

ولم تفصح ميليشيا الحوثي، كعادتها، عن الجبهة التي لقي فيها مصرعه واكتفت بذكر مراسيم التشييع والإشادة ببطولاته في مواجهة ما تسميه "العدوان"، في إشارة إلى حربها ضد الحكومة الشرعية والشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية بقوة السلاح أواخر العام 2014.

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وأفادت مصادر متعددة لـ"العربية. نت"، أن القيادي الحوثي محمد الغولي خبير متخصص بالطيران المسير المفخخ، مؤكدة

أنه من ضمن العناصر الحوثية التي تلقت تدريباتها في إيران على أيدي الحرس الثوري الإيراني، في مجال الطيران المسير وعمليات التفجير.

ورجحت المصادر أن الغولي لقي مصرعه في المعارك الدائرة بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، وسط تأكيدات عن مقتله ضمن قيادات حوثية أخرى بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن بذات الجبهة.