شاهد.. عناصر حوثية تحطم بالرصاص معمل تصوير

أقدم قيادي حوثي مع مرافقيه، على الاعتداء بالرصاص الحي على معامل تصوير في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

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وأظهرت مقاطع فيديو لكاميرات مراقبة، قيام القيادي الحوثي نصر أبو راس الريامي ومسلح آخر بالدخول إلى معامل استوديوهات "اليمن السعيد للتصوير" وإطلاق الرصاص على أجهزة التصوير والكمبيوتر بشكل كثيف فيما كان بقية المسلحين يحرسونهم خارج المحل.

فيما أكدت مصادر محلية أن هذا الاعتداء الذي وقع على بعد بضعة أمتار من إدارة أمن مدينة رداع الذي يشرف عليه القيادي الحوثي "أبوهاشم المكلي الريامي" الذي ينتمي إلى ذات القبيلة، جاء على خلفية خلاف على قطعة أرض.

تأتي الحادثة بعد أكثر من أسبوع من اعتداء مرافقي القيادي الحوثي المعين وكيل محافظة البيضاء لشؤون رداع الشيخ صالح ناصر الرطب الجوفي على محل تجاري لمواطن من أبناء محافظة ريمة وثقته كاميرات المراقبة أيضا.