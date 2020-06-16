صنعاء.. غارات للتحالف تستهدف مخازن الحوثي

أفادت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" الثلاثاء بأن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت بسلسلة غارات مواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات التابعة لميليشيات الحوثي في منطقة النهدين وجبل عطان ومناطق أخرى جنوب وغرب صنعاء.

كما أكد شهود عيان سماع دوي انفجارات هزت العاصمة اليمنية صباحا، إثر عملية القصف التي تركزت على معسكرات الميليشيات ومخابئ الأسلحة.

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"درون مفخخة"

وفي وقت سابق الاثنين أعلن التحالف تدمير طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه عسير. وقالت قيادة القوات المشتركة إنها اعترضت وأسقطت عدداً من الدرون "المفخخة" التي أطلق نحو المملكة.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تعمد بشكل مستمر إلى محاولة استهداف الأعيان المدنية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو المملكة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.

كما تحاول إيقاع أضرار بصفوف المدنيين باستخدام طائرات دون طيار تحمل مواد متفجرة، وقد بلغ مجموع الطائرات التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وإسقاطها وتدميرها، بحسب ما أكد التحالف سابقا 357.