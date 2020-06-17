الإرياني يحذّر من حملات تضليل حوثية حول مأرب

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من حملات التضليل والخداع التي تمارسها ميليشيات الحوثي للتغرير بالمواطنين والأطفال، للزج بهم في جبهات القتال.

موضوع يهمك تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، من استعادة مواقع كانت تتمركز... الجيش اليمني يستعيد مواقع من ميليشيات الحوثي في نهم اليمن

في التفاصيل، كشف الوزير اليمني في رسالة إلى وسائل الإعلام الحكومية، عن معلومات بأن عناصر ميليشيات الحوثي يمرون بالسيارات المحملة بمكبرات الصوت في القرى والمديريات والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابين للتغرير بالأهالي، من خلال دعوة للمشاركة في الهجوم والسيطرة على مأرب.

كما اتهم الإرياني الميليشيات بممارسة الخداع للزج بالمواطنين في جبهات القتال.

"مأرب عصية"

فيما اعتبر الإرياني أن مأرب ستبقى عصية على ميليشيات إيران، مؤكداً أنها ستكون نقطة انطلاق لاستعادة العاصمة وكل مناطق سيطرة الانقلابيين.

كما أضاف أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تروج لانتصارات زائفة في مأرب، وتصور لعناصرها أنها باتت قاب قوسين من الفوز، وكل ذلك بهدف رفع معنوياتهم المنهارة وحشد ما تبقى من المغرر بهم للحاق بالقتال.

إلى ذلك، أكد الإرياني أن محاولات الميليشيات تحقيق تقدم في الحبهات نحو مأرب باءت بالفشل.

يعرقلون جهود السلام

على صعيد سياسي، أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ إجراءات من مجلس الأمن للضغط على الحوثيين وحل قضية الخزان النفطي صافر ونزع فتيل كارثة بيئية خطيرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

وقال في لقاء عبر الفيديو مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا)، إن السفراء شددوا على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وبذل كافة الجهود من أجل عودة الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن.

كما عبروا عن دعمهم للجهود الأممية وجهود المبعوث الأممي، بهدف التوصل لحل شامل ومستدام.

وأعربوا عن قلقهم من تدهور وضع خزان صافر العائم، وعلى ضرورة وضع الحلول اللازمة للحد من حدوث أي كارثة بيئية في المنطقة.

إلى ذلك، أكد الحضرمي أن الحوثيين مستمرون في عرقلة كل جهود السلام وفي التصعيد العسكري على مختلف الجبهات.