الدول دائمة العضوية: يجب تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ إجراءات من مجلس الأمن للضغط على الحوثيين وحل قضية الخزان النفطي صافر ونزع فتيل كارثة بيئية خطيرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

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وقال في لقاء عبر الفيديو مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا)، إن السفراء شددوا على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وبذل كافة الجهود من أجل عودة الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن.

كما عبروا عن دعمهم للجهود الأممية وجهود المبعوث الأممي، بهدف التوصل لحل شامل ومستدام.

وأعربوا عن قلقهم من تدهور وضع خزان صافر العائم، وعلى ضرورة وضع الحلول اللازمة للحد من حدوث أي كارثة بيئية في المنطقة.

وأكد الحضرمي أن الحوثيين مستمرون في عرقلة كل جهود السلام وفي التصعيد العسكري على مختلف الجبهات.