معارك متواصلة شرق صنعاء.. وخسائر فادحة في صفوف الحوثيين

يخوض الجيش اليمني، مدعوماً بطيران تحالف دعم الشرعية، معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات مديرية نهم شرق صنعاء لليوم السادس على التوالي، وسط تراجع وخسائر فادحة في صفوف الانقلابيين.

وأسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى قيام عناصر أخرى سلمت نفسها للجيش في جبهات صلب ونجد العتق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري.

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كما دمر طيران التحالف نحو 20 طقماً تحمل تعزيزات بشرية وذخائر في مديرية نهم كانت في طريقها إلى الحوثيين في جبهة نجد العتق.

إلى ذلك استهدفت غارات أخرى لطيران التحالف آليات ومواقع متفرقة للميليشيات وكبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.

يذكر أن طائرات التحالف كانت استهدفت، الثلاثاء، بسلسلة غارات مواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات التابعة لميليشيات الحوثي في منطقة النهدين وجبل عطان ومناطق أخرى جنوب وغرب صنعاء.

وأكد شهود عيان سماع دوي انفجارات هزت العاصمة اليمنية صباح الثلاثاء، إثر عملية القصف التي تركزت على معسكرات الميليشيات ومخابئ الأسلحة.