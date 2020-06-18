اليمن يحذر مجلس الأمن من خزان النفط العائم "صافر"

دعا وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، مساء الخميس، مجلس الأمن الدولي، إلى إيلاء "اهتمام أكبر بموضوع تدهور خزان صافر العائم المختطف من قبل ميليشيات الحوثي"، وشدد على ضرورة الحد من استخدامه كورقة ضغط سياسية حوثية دون اكتراث للتداعيات الخطيرة التي ستتسبب بها الكارثة البيئية المحتملة على مستقبل اليمن.

وجاء ذلك خلال مباحثات عقدها عبر الاتصال المرئي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، تطرقت إلى خطورة وضع الخزان النفطي صافر، حيث تمنع ميليشيات الحوثي وصول فريق فني من الأمم المتحدة، لصيانة الخزان الذي يحمل نحو مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، ومهدد بالانفجار، ما ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.

بدوره، أكد الوزير البريطاني اهتمام بلاده الكبير بموضوع حل قضية خزان صافر العائم لتفادي حدوث أي كارثة في المنطقة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أعرب عن دعمه لتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن وأن يحل السلام والاستقرار أيضا في اليمن ككل في المستقبل القريب.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، أرسلت مؤخراً ، خامس خطاب تحذيري إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، حول خزان النفط العائم "صافر" الذي يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية في تاريخ العالم، جراء استمرار ميليشيا الحوثي في منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة له.

وحملت الحكومة اليمنية، الحوثيين المسؤولية الكاملة، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على هذه الميليشيات للسماح على الفور ودون شروط مسبقة بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة لخزان صافر قبل حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم.

موضوع يهمك أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، أنها، وبإسناد من مدفعية تحالف دعم الشرعية، كبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر... الجيش اليمني: كبدنا ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في صعدة اليمن

وأظهرت صور مسربة تداولها ناشطون يمنيون مؤخرا، الوضع الكارثي داخل خزان النفط العائم "صافر" وحجم تآكل الخزان نتيجة عدم صيانته منذ خمس سنوات، وسط مخاوف عالمية واسعة من تسرب أو انفجار وشيك ينذر بكارثة بيئية في البحر الأحمر ، يمكن أن تعد الأكبر في العالم.

وحذرت الولايات المتحدة، في وقت سابق من وضع ناقلة النفط "صافر"، التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، والتي باتت حالتها تتدهور بشدة.

وترسو سفينة "صافر" العائمة والتي توصف بأنها "قنبلة موقوتة"، ولم يجرَ لها أي صيانة منذ عام 2014، على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى متنها مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.