شاهد.. مقتل قيادي حوثي ومرافقيه باشتباكات بصنعاء

لقي قيادي حوثي مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه، وأصيب آخرون، في اشتباكات مسلحة جراء خلافات داخلية بين الميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها. وتداول ناشطون مقطع فيديو يبين لحظة مقتل القيادي الحوثي.

فيديو يوضح مصرع القيادي الحوثي ابو ايوب زياد مشرف عام منطقة همدان مع مجموعه من مرافقيه الحوثيين وذلك على ايدي مدير قسم شرطة شملان الحوثي يحي الجائفي ...#سمك_ياكل_سمك ... pic.twitter.com/yMBC5feDc3 — حسين عزيز (@afash7777) June 18, 2020

وأفاد ناشطون يمنيون، أن اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس الأربعاء، بين مجاميع مسلحة حوثية في أحد أقسام الشرطة بمنطقة شملان بالعاصمة صنعاء، موضحين أن الاشتباكات حدثت بين القيادي الحوثي لطف زياد المكنى أبو أيوب، مشرف الميليشيات في همدان ومرافقيه، وقسم شرطة شملان من جهة ثانية.

وأودت الاشتباكات إلى مقتل القيادي الحوثي أبو أيوب وثلاثة من مرافقيه، بعد أن قتل أحد أقاربه قبلها شقيق مدير قسم شرطة شملان ويدعى "الجايفي".

وتباينت الروايات حول أسباب هذه الاشتباكات، لكن الترجيحات أنها بسبب خلافات على "أراض".

ولا يزال الوضع متوتراً وسط أنباء عن تدخل قيادات حوثية للتهدئة بين ميليشياتها.