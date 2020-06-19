بالفيديو.. قصف حوثي يستهدف مسجدا ومنازل بالحديدة

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل المواطنين في مدينة التحيتا، جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، إن "ميليشيا الحوثي تواصل ارتكاب الانتهاكات والخروقات اليومية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، حيث استهدفت منازل المواطنين ومسجد الرحمن في مدينة التحيتا".

وأفاد بأن "الميليشيات استهدفت الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مركز مدينة التحيتا، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة"، موضحاً أن "الميليشيات أطلقت النار صوب منازل المواطنين مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5؛ والأسلحة القناصة".

وأكد أن: "القصف والاستهداف الحوثي كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء".

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واستهدفت ميليشيات الحوثي جامع الرحمن، الواقع غرب مدينة التحيتا، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في انتهاك صارخ لحرمة العبادات المقدسة وبيوت الله، وفق بيان الإعلام العسكري.

وأشار إلى أن الاستهداف الذي شنته الميليشيات بسلاح م.ط 23 تسبب بأضرار جسيمة في منارة المسجد، كما ألحق أضراراً بالغة في الجدران والنوافذ الخاصة بالمسجد.

وقال أهالي التحيتا إن استهداف ميليشيات الحوثي لمسجد الرحمن ليس بغريب على هذه الجماعات الإجرامية، حيث قامت باستهداف وقصف عدد كبير من المساجد في المدينة منذ إعلان الهدنة الأممية.

وتمارس المليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها دون استثناء للمساجد والمقابر حيث قصفت في 15 يونيو مقبرة المشعشع في ذات المديرية مخلفة أضرارا في سور المقبرة، في جريمة لاقت استنكار الأهالي تجاه الميليشيات الحوثية بحق الأموات”.

إلى ذلك، لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية، الخميس، مصرعهم فيما وقع أحدهم أسيرا بيد القوات المشتركة أثناء محاولة تسلل فاشلة داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.

وبحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، فإن الميليشيات الحوثية حاولت من جهة سيتي ماكس وجولة يمن موبايل الاقتراب صوب خط التماس في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة وسرعان ما انكسرت أمام يقظة القوات المشتركة، مؤكدا إجبار عناصر الميليشيات على الفرار تاركين خلفهم 6 جثث في خط النار.

وأوضح أن عنصرا حوثيا جريحا وقع أسيراً وتم إسعافه من قبل القوات المشتركة.