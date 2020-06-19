شاهد.. كمين محكم يستهدف ميليشيات الحوثي شرق صنعاء

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن تنفيذها كمينا محكما استهدف ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن جنود الجيش الوطني "استدرجوا مجاميع من ميليشيات الحوثي بعدّتها وأسلحتها إلى كمين محكم في منطقة لكت اللسان بميمنة جبهة نهم القريبة من مفرق الجوف قبل أن يطبقوا عليهم الحصار من جميع الاتجاهات".

موضوع يهمك شنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، الجمعة، هجوماً واسعاً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة... الجيش اليمني يشن هجوماً واسعاً على الحوثيين في الجوف اليمن

وأضاف أن جنود الجيش اشتبكوا مع العناصر الحوثية "وأوقعوهم بين قتيل وجريح وأسير"، كما تمكنوا من استعادة عربات مدرّعة وأطقم وكمّيات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

من جهتها، استهدفت مدفعية الجيش نحو 16 طقماً محمّلة بعناصر مسلّحة في سايلة سد المزراه وسد المجاري، كانت في طريقها لتعزيز العناصر المحاصرة، وتمكنت من تدميرها بالكامل.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات للميليشيات الحوثية في جبهات صلب ونجد العتق بمديرية نهم.

وأسفرت الغارات، وفق البيان، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات قتالية ومعدّات تابعة لها.

ووزع المركز صورا ومقطع فيديو يوضح لحظة استهداف الجيش الوطني لثكنات الميليشيات الانقلابية في جبهة نهم شرق صنعاء.