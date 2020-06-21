مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بهجوم للجيش في البيضاء

أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الأحد، بمقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش وغارات لتحالف دعم الشرعية في محافظة البيضاء.

موضوع يهمك شنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، الجمعة، هجوماً واسعاً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة... الجيش اليمني يشن هجوماً واسعاً على الحوثيين في الجوف اليمن

وأكد المركز في تغريدة له، مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات في جبهة قانية شمال البيضاء.

بدوره، كشف مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن عناصر من الجيش الوطني حاصروا مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة وأوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف بأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وآليات للميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة شمال البيضاء وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية.

خسائر كبيرة للحوثيين في البيضاء

يشار إلى أن محافظة البيضاء من المحافظات اليمنية التي كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، ففي الوقت الذي تشهد جبهاتها الشمالية والشرقية مواجهات مستمرة مع الجماعة، تواصل المقاومة القبلية في كثير من المديريات الخاضعة للجماعة شن الهجمات على الميليشيات من وقت لآخر.

ففي مايو/أيار الماضي، أكدت مصادر قبلية في محافظة اليمنية الواقعة جنوب شرقي صنعاء، قيام الميليشيات الحوثية باستقدام حشود ضخمة من مقاتليها إلى محيط مديرية ردمان المتاخمة لمحافظة مأرب من جهة الشمال، وهو ما يرجح أن الجماعة اتخذت قرارا بمهاجمة قبائل في تلك المنطقة كانت دعت إلى طرد الميليشيات من المحافظة.

إلى ذلك أكدت القبائل في المحافظة أن الجماعة الحوثية ارتكبت مئات الجرائم في حق السكان قتلا وتفجيرا للمنازل وتفخيخا للطرقات وهدما للمساجد، فضلا عن الزج بآلاف المواطنين في سجونها.