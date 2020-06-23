الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي للسعودية هروب من السلام

قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، إن محاولة استهداف الحوثيين للمناطق المدنية السعودية وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات "مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام وتحدي الجهود الأممية والدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني".

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جاء ذلك خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، حيث جرى مناقشة استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي وعدم استجابتها للهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، وكذلك استهدافها للمناطق المدنية في السعودية بطائرة مفخخة وصواريخ باليستية اعترضتها قوات التحالف.

كما أكد عبدالملك التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض وبالدعوة التي أعلنها تحالف دعم الشرعية لوقف التصعيد ولعودة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

بدوره، عبّر السفير الأميركي عن إدانة بلاده لمحاولة استهداف الحوثيين للمناطق المدنية في السعودية ولاستمرار تصعيدهم العسكري في الجبهات في اليمن حيث يستهدفون أيضاً المدنيين اليمنيين، ولعدم استجابتهم للجهود الأممية لتحقيق السلام.

وأشاد بموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهود السلام وكذلك بالتزامها بتنفيذ اتفاق الرياض وبما تبذله من جهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني.