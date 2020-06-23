أميركا تدين هجمات الحوثي على السعودية

دان السفير الأميركي في اليمن، الثلاثاء، هجمات الحوثي على السعودية.

كما استنكر السفير الأميركي عدم استجابة الحوثيين لتحقيق السلام، معتبرا أن الحوثي يتهرب من استحقاقات السلام.

وبدوره قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، إن محاولة استهداف الحوثيين للمناطق المدنية السعودية وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات "مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام وتحدي الجهود الأممية والدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني".

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جاء ذلك خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، حيث جرى مناقشة استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي وعدم استجابتها للهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، وكذلك استهدافها للمناطق المدنية في السعودية بطائرة مفخخة وصواريخ باليستية اعترضتها قوات التحالف.

كما أكد عبدالملك التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض وبالدعوة التي أعلنها تحالف دعم الشرعية لوقف التصعيد ولعودة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أكد الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي باتجاه السعودية، مؤكداً أن الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثي من صنعاء باتجاه الرياض.