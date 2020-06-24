الجوف.. مصرع مسؤول استخبارات الحوثيين ورئيس أمنها الوقائي

لقيت قيادات عسكرية حوثية بارزة مصرعها في المعارك الدائرة مع الجيش اليمني، الثلاثاء، بمحافظة الجوف، شمالي شرق صنعاء.

وأكدت مصادر ميدانية لـ"العربية. نت" ، مصرع مسؤول استخبارات الحوثيين في الجوف العميد رياض صلاح، و رئيس أمنهم الوقائي هناك، العميد جمال القيز، في المعارك الدائرة هناك ، والتي حررت فيها قوات الجيش اليمني، مواقع شرقي مديرية الحزم عاصمة الجوف، كما أعادت فتح طريق يربط المحافظة، بمارب ونهم.

كما كشف مدير الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع، عن أن الجيش الوطني تمكن من أسر خبير متفجرات تابع لميليشيا الحوثي بحوزته كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة شرقي مديرية الحزم، عاصمة المحافظة.

وأوضح في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، أن هذه المرة الثانية خلال أسبوع يقع فيها قيادي حوثي في قبضة الجيش الوطني.

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وتخوض قوات الجيش اليمني، بإسناد من المقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية، مواجهات عنيفة ضد الميليشيات الحوثية في جبهات شرقي الجوف، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

في السياق، تفقد رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق صغير بن عزيز، الثلاثاء، المواقع الأمامية للجيش الوطني في الحديدة جبهات محافظة الجوف.

وأكد الفريق بن عزيز، أن الجيش الوطني سيظل السد المنيع الذي تتكسر عليه طموحات ملالي طهران عبر أدواتها المتمثلة في ميليشيات الحوثي الإرهابية، مثمنا الدعم الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في إسناد المعركة التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة ميليشيات إيران الحوثية، بحسب تعبيره.