اليمن.. 274 حالة وفاة بكورونا والإصابات تجاوزت الألف

تجاوز اليمن عتبة الألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أن سجل، الأربعاء، (23) إصابة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى (1015) حالة.

وقالت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، في بلاغها اليومي حول مستجدات الوباء، إن الإصابات الجديدة توزعت على محافظة عدن بـ(4) حالات، و(5) في حضرموت، (2) في لحج، و(4) في تعز، (7) في المهرة، وحالة واحدة في الضالع.

وأكدت اللجنة وفاة (13) حالة من الإصابات السابقة منها (8) في تعز، و(2) في لحج و(2) في المهرة، وحالة وفاة واحدة في حضرموت، في مقابل تسجيل 23 حالة شفاء.

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وارتفع عدد إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، إلى (1015) حالة بينها (274) حالة وفاة، و(379) حالة تعافٍ.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بكورونا بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي، غير أن مصادر طبية تتحدث عن آلاف الإصابات والوفيات جراء الوباء.

واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، في وقت سابق، الحوثيين بتعمد ترك مصابي كورونا بلا علاج، وطالبت بتحقيق دولي في تفشي الفيروس بمناطق الحوثيين.

كما اتهمت الحوثيين بارتكاب جرائم إبادة بحق سكان صنعاء.