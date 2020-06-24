بريطانيا تدين هجمات الحوثي على السعودية

دان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، هجمات ميليشيات الحوثي المستمرة داخل اليمن، وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية، مؤكدا أن ذلك يلقي بظلال من الشك على ادعاءاتهم بأنهم يريدون السلام.

وقال راب في بيان: "أدين الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية وهجماتهم المستمرة داخل اليمن التي تثير المزيد من الشكوك على ادعاءاتهم بأنهم يريدون السلام".

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وحث وزير الخارجية البريطاني، الحوثيين على إثبات جديتهم بشأن السلام.

وأضاف "مع الاعتقاد بإصابة أكثر من مليون يمني بفيروس كورونا، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون أعمالهم العدائية، وأن يسمحوا للجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة بالعمل على إنقاذ حياة اليمنيين".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أكد الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي باتجاه السعودية، مؤكداً أن الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثي من صنعاء باتجاه الرياض.