فيديو .. كسر هجوم انتحاري للحوثيين وسط اليمن

كسرت قوات الجيش اليمني، بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن أفراد الجيش والمقاومة كسروا هجوماً انتحارياً شنّته الميليشيات الحوثية، في محاولة منها لتحقيق تقدم بمنطقة قانية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، مؤكداً أن الأبطال أصبحوا يطاردون عناصر الميليشيات الهاربة من أرض المعركة باتجاه منطقة الوهبية.

وأضاف بأن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات دقيقة تعزيزات تابعة للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت عن تدميرها بالكامل.

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وأكد أن خسائر الميليشيات الحوثية في هذه المعركة كبيرة جداً سواء في الأرواح أو في المعدّات، لافتاً إلى أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب على أطراف جبهة قانية.

ونشر المركز مقطع فيديو للحظة استهداف طيران التحالف مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في جبهة قانية بالبيضاء.