فيديو.. مصرع 8 حوثيين بينهم قناص في الحديدة

لقي 8 من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم، الأربعاء، جراء محاولة تسلل فاشلة صوب المناطق المحررة، جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، بأن وحدات الاستطلاع رصدت 8 عناصر بينهم قناص ومساعد قناص من بقايا جيوب الميليشيات الحوثية لحظة تسللهم من جهة خط زبيد إلى مزارع نخيل قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وسرعان ما تم التعامل معهم.

وأكد، أن وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة تعاملت مع القناص الحوثي وأردته قتيلا قبل أن يكمل تمركزه بين النخيل، كما تم التعامل بنجاح مع بقية العناصر الذين حاولوا الفرار.

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ووزع الإعلام العسكري مقطع فيديو يوثق لحظة التعامل مع عناصر الميليشيات الحوثية.

يشار إلى أن العشرات من بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية جنوب التحيتا، وتعزيزات من جهة زبيد، لقوا مصرعهم وجرح آخرون خلال الأسبوعين الماضيين جراء محاولات تسلل فاشلة ضمن خروقات الميليشيات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة.