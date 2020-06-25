وفد يمني بالسعودية لبحث تنفيذ اتفاق الرياض

وصل إلى الرياض من القاهرة وفد يمني، يضم رئيس وأعضاء هيئةِ رئاسة البرلمان وعشراتِ المستشارين.

وقال وزيرُ الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الوفد سيعقد اجتماعات لبحثِ تنفيذ اتفاقِ الرياض بموجب المقترحِ السعودي الأخير.

ووافق على المقترح السعودي كلٌ من الحكومة والمجلس الانتقالي لوقف إطلاق النار في محافظة أبين وكلِ أشكال التصعيد بين الطرفين، تمهيداً لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

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وكان المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفثس، قد أعلن مطلع الأسبوع، استنكاره بشدة التصعيد العسكري الحوثي المستمر في جميع أنحاء اليمن وخاصة الأعمال العدائية المتزايدة مؤخراً، داعياً الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لتطبيق اتفاق الرياض بشكل عاجل.

وقال مكتبه في بيان على تويتر، إن التصعيد يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها بهدف التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار.

كما أضاف "أحث الأطراف من جديد على خفض جدي للتصعيد وإعطاء فرصة للسلام، ولا مبرر للتصعيد العسكري، وهو يتعارض مع آمال الرجال والنساء اليمنيين في السلام ويجعل النضال اليومي من أجل البقاء في اليمن أكثر صعوبة".