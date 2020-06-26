جريمة تهز إب.. 3 قتلى بينهم امرأة برصاص حوثيين

أقدم مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي الانقلابية، على قتل شابين شقيقين وامرأة حاولت إنقاذ حياتهما في محافظة إب، وسط اليمن.

وأفادت مواقع إخبارية محلية، الخميس، أن مسلحين من أسرة المروعي التي ينتمي إليها القيادي الحوثي ووكيل محافظة إب المعين من الميليشيات عبدالواحد المروعي، أقدموا على قتل شابين من أسرة "الرشيدي" وامرأة وإصابة رابع في مديرية السبرة شرق إب.

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كما أضافت، أن المسلحين أطلقا الرصاص الحي على الشابين الشقيقين "رمزي وأيهم أحمد غانم الرشيدي"، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، وإصابة الشاب "محمد أحمد الرشيدي" بجراح مختلفة إثر إطلاق الرصاص عليه أثناء ما كان بجانب الشقيقين.

وذكرت أن المسلحين أقدما أيضا على قتل امرأة، صادف تواجدها بالقرب من مكان الحادثة، أثناء محاولتها تضميد جراح المصاب، بهدف نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

في السياق نفسه، أقدم قيادي حوثي على قتل شابين في منطقة السحول التابعة لمديرية المخادر بمحافظة إب، بعد أن سطا على قطعة أرض تابعة لهما.

وقالت مصادر محلية، إن الشابين قتلا برصاص مشرف حوثي يدعى بدر عقلان، والقتيلان هما زياد أحمد يحيى عزيز الدميني، وخاله حمير محمد نعمان الدميني.

وأكدت مصادر متطابقة أن الخلاف بين الجاني والضحيتين كان حول قطعة أرض.