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شاهد.. ضبط عصابة تهريب أسلحة للحوثيين غرب اليمن

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم 
عناصر من ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
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ضبطت الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي اليمني عصابة تهريب بحوزتها كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومبالغ نقدية، فضلاً عن بعض الحلي، كانت تحاول تهريبها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية.

قال مصدر أمني، بحسب بيان وزعه الإعلام العسكري للقوات المشتركة، صدر مساء الخميس، إن منتسبي الأمن المركزي في منطقة يختل بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز ضبطوا سيارة كانت تقل على متنها عائلات للتمويه، بينما كان المهربون يخفون داخلها عشرين قطعة سلاح آلي عطفة جديد، وقطعتي سلاح آلي نوع أرسلان مع مخازن الذخيرة.

كما عُثر بحوزتهم على 137 مخزن ذخيرة مخفية داخل كراتين، وكمية أخرى من الذخائر، إضافة إلى العثور على 8 قطع سلاح مخفية داخل كبوت السيارة. وأضاف المصدر أنه خلال عملية التفتيش تم ضبط كيس بداخله كمية من الذهب.

إلى ذلك، أشار إلى أن أفراد النقطة قاموا باحتجاز عصابة المهربين وتسليمهم للجهات المختصة، لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، فيما تم إطلاق سراح بقية الركاب الذين لا علاقة لهم بالمضبوطات.

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#اليمن
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