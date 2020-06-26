كورونا يفتك بـ75 طبيباً في اليمن.. وإحياء ذكراهم بهاشتاغ

توفي العشرات من الأطباء والصحيين في اليمن نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، في أثناء رعاية وعلاج المصابين بمرض كوفيد -19، منذ تسجيل أول إصابة كورونا في اليمن في العاشر من أبريل الماضي.

وذكرت تقديرات رسمية وفاة ما يقارب 75 طبيبا وصحيا في عموم المحافظات اليمنية أغلبهم توفوا في صنعاء وعدن، ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة بعدد المتوفين من القطاع الصحي.

وفي يوم الطبيب اليمني 25 يونيو، أطلق أطباء ونشطاء لتخليد تضحيات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي وتوجيه الشكر والتقدير لهم.

النشطاء والمدونون تداولوا هاشتاغ #يوم_الطبيب_اليمني فيه صور وأسماء الأطباء الذين قضوا وهم في الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا.