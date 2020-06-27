ميليشيا الحوثي تقصف مستشفى في تعز.. وإصابات بين المرضى

أصيب 3 أشخاص جراء سقوط قذيفتين أطلقتها ميليشيا الحوثي على مبنى تابع لمستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية بتعز، بحسب ما أفادت معلومات للعربية.

وتضررت أجزاء من مبنى مخصص للرجال، وأصيب المرضى بالهلع نتيجة سقوط القذيفتين على المستشفى الواقعة بمدينة النور شمال غرب مديرية المظفر بمدينة تعز، حيث يتواجد 100 نزيل من النساء والرجال غالبيتهم من كبار السن.

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في السياق، أكدت مصادر محلية أن الميليشيات أطلقت عدداً من القذائف باتجاه المناطق السكنية غرب المدينة، بينها قذائف أُطلقت باتجاه المستشفى.

قصف مناطق سكنية

وأشارت إلى أن القصف تسبب بأضرار بالغة في المباني والممتلكات الخاصة وتهشم واجهات منازل المواطنين وتضرر محلات تجارية فضلا عن إثارة الرعب بين المواطنين في المنطقة لاسيما الأطفال والنساء.

يأتي ذلك في إطار انتهاكات مليشيا الحوثي المتمردة المستمرة واستهدافها للأعيان المدنية وتجمعات المدنيين في محافظة تعز والتسبب بسقوط ضحايا مدنيين.

ففي أبريل الماضي، وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (غير حكومي) وقوع 133حالة انتهاك حوثي طالت مدنيين في المحافظة الواقعة جنوب غرب اليمن، خلال شهر مارس في مختلف مديريات المحافظة.