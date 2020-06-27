ميليشيا الحوثي تقصف مستشفى في تعز.. وإصابات بين المرضى

أصيب 3 أشخاص جراء سقوط قذيفتين أطلقتها ميليشيا الحوثي أمس الجمعة على مبنى تابع لمستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية بتعز، بحسب ما أفادت معلومات للعربية.

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وتضررت أجزاء من مبنى رقود الرجال وأصيب المرضى بالهلع نتيجة سقوط القذيفتين في المستشفى الواقعة بمدينة النور شمال غرب مديرية المظفر بمدينة تعز.

ويتواجد في المبنى 100 نزيل من النساء والرجال غالبيتهم من كبار السن.

في السياق، أكدت مصادر أن الميليشيات أطلقت عدداً من القذائف باتجاه المناطق السكنية غرب المدينة، بينها قذائف أُطلقت باتجاه المستشفى.

وأشارت إلى أن القصف تسبب بأضرار بالغة في المباني والممتلكات الخاصة وتهشم واجهات منازل المواطنين وتضرر محلات تجارية فضلا عن إثارة الرعب بين المواطنين في المنطقة لاسيما الأطفال والنساء.

يأتي ذلك في إطار انتهاكات مليشيا الحوثي المتمردة المستمرة واستهدافها للأعيان المدنية وتجمعات المدنيين في محافظة تعز والتسبب بسقوط ضحايا مدنيين.