الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية بالحديدة ويصد هجوما بتعز

أسقط الجيش اليمني، السبت، مسيرة استطلاع حوثية جنوب محافظة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة"، في بيان، إن "أفراد القوات المشتركة أسقطوا مسيرة حوثية بعد أن شاهدوها تحلق في سماء جنوب الحديدة وتمكنوا من إسقاطها بنجاح".

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إلى ذلك صدت قوات الجيش اليمني، السبت، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي كان يستهدف عدداً من مواقع شمال غربي مدينة تعز.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية، سبأ، أن "قوات من اللواء 17 مشاة تمكنت من إفشال هجوم للحوثيين مصحوب بقصف مدفعي في محيط معسكر الدفاع الجوي، وأسفرت المواجهات عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات".

قصف مستشفى

يشار إلى أنه في وقت سابق، أصيب 3 أشخاص جراء سقوط قذيفتين أطلقتها ميليشيات الحوثي على مبنى تابع لمستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية بتعز، وفق ما أفادت معلومات لـ"العربية/الحدث".

وتضررت أجزاء من مبنى مخصص للرجال، وأصيب المرضى بالهلع نتيجة سقوط القذيفتين على المستشفى الواقع بمدينة النور شمال غربي مديرية المظفر بمدينة تعز، حيث يتواجد 100 نزيل من النساء والرجال، غالبيتهم من كبار السن.

في السياق، أكدت مصادر محلية أن الميليشيات أطلقت عدداً من القذائف باتجاه المناطق السكنية غرب المدينة، بينها قذائف أُطلقت باتجاه المستشفى.

كما لفتت إلى أن القصف تسبب بأضرار بالغة في المباني والممتلكات الخاصة وتهشم واجهات منازل المواطنين وتضرر محلات تجارية، فضلاً عن إثارة الرعب بين المواطنين في المنطقة، لاسيما الأطفال والنساء.