اليمن.. قتلى الحوثي بالمئات ومقابر جماعية للتخلص من جثثهم

أحصت مواقع إخبارية يمنية، الأحد، مصرع أكثر من 400 مسلح من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مواجهات مع الجيش اليمني وغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن بعدة جبهات، جراء التصعيد العسكري المستمر للميليشيات ورفضها الهدنة المعلنة من الحكومة والتحالف استجابة للدعوات الأممية لتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

واستندت الإحصائيات إلى تتبع أخبار التشييع التي بثتها وسائل إعلام ميليشيات الحوثي، خلال الأسبوعين الماضيين من الشهر الجاري، غير أنها أكدت أن الأرقام غير المعلنة أكثر من ذلك بكثير، حيث تتكتم الميليشيات خاصة على مصرع قياداتها خوفاً من انهيار معنويات مقاتليها.

وكشفت عن مقتل أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات بغارات التحالف على معسكرات بصنعاء، وجبهات مأرب والجوف والبيضاء، إضافة إلى تدمير عدد من منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات في صعدة وعمران وصنعاء.

ونقلت عن مصادر طبية في صنعاء قولها، إن عشرات مستشفيات العاصمة تكتظ بعشرات الجثث من قتلى الميليشيات، وأن نحو 28% من القتلى هم من الأطفال الذين زجت بهم الميليشيات في الجبهات وتتراوح أعمارهم ما بين 14 و17 عاما.

وتواصل ميليشيات الحوثي تشييع جثامين العشرات من قتلاها، بينهم قيادات، بشكل يومي، فيما يرافق عمليات الدفن ومواكب التشييع تغطية إعلامية من القنوات التابعة لها، وهو ما يكشف عن مدى الخسائر التي تتكبدها تلك الميليشيات في العديد من جبهات القتال.

وباتت الجثث تسبب ضغطا كبيرا على ثلاجات المستشفيات، ما يدفع الميليشيات إلى التخلص منها بكل الطرق غير المشروعة وغير الإنسانية من خلال دفنها في مقابر جماعية، وفق ما ذكرته مواقع إخبارية يمنية.