تحالف حقوقي: 790 مركز اعتقال و20 ألف معتقل في مناطق الحوثيين 

كشف تحالف حقوقي يمني، عن وجود 20 ألف معتقل في 790 سجنا رسميا وغير رسمي داخل المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن هناك نحو 7 آلاف طفل مجند في صفوف ميليشيات الحوثي و6 آلاف شخص ضحية الألغام التي زرعتها في مختلف المحافظات اليمنية.

جاء ذلك في ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، مساء السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان (حقوق الإنسان في اليمن في ظل جائحة كورونا).

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وأكد المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي، أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية بسبب ممارسات وانتهاكات الميليشيات الحوثية الممنهجة ضد الشعب اليمني، خاصة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام 2020.

فيما تطرقت الناشطة السياسية الدكتورة اروى الخطابي، إلى الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً ميليشيات الحوثي من خلال إصدارها تعديلات عنصرية تحت مسمّى (الخُمس) لمن وصفوهم بـ"بني هاشم" من إيرادات الدولة عن بقية اليمنيين، مؤكدة بطلان هذه الإجراءات العنصرية لأنها صادرة من جماعة لا تمثل الدولة وغير معترف بها عربياً ودولياً وليس لها أي صفة بل إن لهذا الإجراء جذورا تاريخية في الإمامة.

ولفتت إلى أن الميليشيات تنهب أموال اليمنيين بقرار أو بدونه في ظل عدم صرف المرتبات وغياب المشاريع الخدمية والتنموية في مناطق سيطرتها وذلك مقارنة بالنظام الإيراني وما يحدث في العراق.

بدوره، أوضح رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، أن هناك ثلاثة ملايين و600 ألف نازح يمني منهم مليون و950 ألف في مناطق الشرعية يتوزعون على 521 موقعا غير نازحي بيوت الايجار.