رئيس الوزراء اليمني: الشرعية تعاطت بجدية مع اتفاق الرياض

شدد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الأحد، على "ضرورة العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض بكل بنوده، باعتباره مكسبا للجميع، وغايته توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي"، حسب ما نقلته عنه وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء.

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وثمّن عبدالملك، خلال اجتماع مشترك للهيئة الاستشارية للرئيس عبدربه منصور هادي وهيئة رئاسة مجلس النواب، "الدور الأخوي الصادق للسعودية ومواقفها إلى جانب الدولة والشعب اليمني، وآخرها رعايتها لاتفاق الرياض".

وأشار إلى أن "الحكومة عملت.. على تنفيذ التزاماتها فيما يخص اتفاق الرياض وتعاطت بجدية حرصاً على عدم حرف بوصلة المعركة الرئيسية والمصيرية ضد الانقلاب الحوثي".

من جهته، جدد سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني التأكيد على "أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وما يجري من مشاورات على مستوى عال لإنجاز ذلك برعاية وإشراف من الأشقاء في السعودية".

وبحث الاجتماع برئاسة البركاني وعبدالملك "الموقف السياسي الخاص بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل الجهود الحثيثة للأشقاء في السعودية، وموقف الحكومة الثابت في ضرورة المضي بتنفيذ الاتفاق دون تأخير أو انتقاء أو تجزئة، والتأكيد على ما ورد في خطاب الرئيس هادي في هذا الجانب".