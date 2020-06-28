فيديو.. مصرع 9 متسللين حوثيين في الحديدة غرب اليمن

لقي 9 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، جراء محاولة تسلل فاشلة صوب المناطق المحررة جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مساء السبت، أن وحدات الاستطلاع رصدت تسلل 9 عناصر حوثية من جهة الحسينية إلى مزرعة نخيل قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه وسرعان ما تم التعامل معهم والقضاء عليهم.

وأوضح أن أبطال المهام الخاصة انقضوا على المتسللين وحصدوا أرواح 5 منهم لحظة الاشتباك، فيما لقي البقية مصرعهم بقصف مدفعي على مخبأ فروا إليه.

ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة مشاهد تظهر انقضاض أبطال المهام الخاصة على المتسللين ولحظة رصد الفارين ومصرعهم داخل المخبأ.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة خلال الـ 72 ساعة الماضية على يد القوات المشتركة في قطاع كيلو 16 بمدينة الحديدة وقطاعي الجبلية والدريهمي جراء محاولات تسلل انتحارية باءت جميعها بالفشل.