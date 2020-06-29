الانتقالي يثمن جهود السعودية.. ويرفض أي تدخلات إقليمية

ثمن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي جهود السعودية ورفض أي تدخلات إقليمية معادية للمشروع العربي الذي يقوده التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وتحدث الزبيدي عن أهمية تحديث وتنفيذ اتفاق الرياض وأولوية تشكيل حكومة جديدة مناصفة بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل.

موضوع يهمك أعلن "حراك المدن والقبائل للحفاظ على الموارد النفطية" اليوم الاثنين إعادة تصدير النفط وفتح الإنتاج من جديد، مؤكداً أن... تهديد بإعادة إقفال حقول النفط إذا استخدم عائده لقتل الليبيين المغرب العربي

وأكد الزبيدي على دعم المجلس لعملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص مارتن غريفيثس واستعداد المجلس للمشاركة في العملية.

كما أكد على دعم المجلس لعملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص مارتن غريفيثس واستعداد المجلس للمشاركة في العملية.

والتقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاثنين في مقر إقامته بالعاصمة الرياض سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون حيث ناقش الجانبان فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن من خلال تنفيذ اتفاق الرياض.