بالصور.. أسلحة قادمة من إيران ضبطها التحالف ببحر العرب

موضوع يهمك ثمن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي جهود السعودية ورفض أي تدخلات إقليمية معادية للمشروع العربي الذي يقوده التحالف... الانتقالي يثمن جهود السعودية.. ويرفض أي تدخلات إقليمية اليمن

حصلت قناتا "العربية" و"الحدث" اليوم الاثنين على صور لأسلحة قادمة من إيران ضبطتها القوات البحرية التابعة لتحالف دعم الشرعية قبالة سواحل اليمن في بحر العرب.

وتظهر الصور مئات الأسلحة المتنوعة والمناظير الليلية والنهارية وعددا من القذائف.

ومن بين ما تم ضبطه آليات لتوجيه الطائرات بدون طيار "درون"، وقطع كهربائية للتفجير عن بُعد، والعشرات من الأسلحة التي تستخدم للقنص.