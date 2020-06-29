حكومة اليمن تنتقد التغاضي الأممي تجاه الحوثيين

انتقد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الاثنين، التغاضي الأممي وعدم اتخاذ موقف رادع وواضح على تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها لكل فرص الحل السياسي وتخفيف معاناة المواطنين.

وقال إن ذلك التغاضي يشجع ميليشيا الحوثي "على المزيد من التمادي" .

موضوع يهمك جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، قصفها العشوائي للقرى السكنية ولمزارع المواطنين في محافظة الحديدة، غربي... ميليشيا الحوثي تجدد قصفها للأحياء السكنية بالحديدة اليمن

وأكد، أن غض الطرف من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، على نهب الحوثيين إيرادات البنك المركزي في الحديدة في خرق للاتفاقات التي رعاها بهذا الخصوص "أمر غير مقبول"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

جاء ذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، حيث جرى مناقشة رفض ميليشيات الحوثي وقف إطلاق النار، والمخاطر الكارثية المحتملة جراء مواصلة الحوثيين منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط «صافر» لتفادي تسرب نفطي كبير، والدور المعول على بريطانيا والمجتمع الدولي في هذا الجانب.

وتطرق رئيس الحكومة اليمنية، إلى الجهود الجارية للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي)، وقال إن الجميع يدرك "خطورة استمرار الأوضاع الراهنة وضرورة التوافق السياسي".

كما أكد أن أي تصعيد لن يصب في مصلحة تحقيق هذا الهدف وضرورة التعاطي بجدية مع الجهود المشكورة للأشقاء في المملكة العربية السعودية.

بدوره عبر السفير البريطاني، عن التقدير للتعاطي الإيجابي للحكومة وتحالف دعم الشرعية في الاستجابة للدعوات الأممية لوقف إطلاق النار وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية.

وأشار إلى التحركات الجارية بخصوص إنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي كارثة بيئية وشيكة.