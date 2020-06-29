فيديو.. عبوة حوثية تحرق حافلة ركاب غرب اليمن

احترقت حافلة ركاب وقُتل مواطن يمني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الخط الرابط بين مدينتي الحديدة والمخا، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي انفجرت بحافلة كانت تنقل مسافرين وأودت بحياة أحد المواطنين الذين كانوا بداخلها.

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واستنكر الأهالي هذه الجريمة الحوثية الجديدة التي استهدفت طريقاً يسلكه المدنيون وذلك في ظل الهدنة الأممية.

وتظهر مشاهد وزعها الإعلام العسكري للقوات المشتركة احتراق حافلة الركاب بالكامل.

وتستمر ميليشيات الحوثي في زرع العبوات الناسفة والألغام في الطرقات والمزارع والأحياء السكنية في مختلف مناطق الحديدة.

وتُعد الحديدة واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام الحوثية التي زرعتها الميليشيات على نطاق واسع في المحافظة، مما أدى لوفاة وإصابة المئات منذ بداية الحرب.