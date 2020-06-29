ميليشيا الحوثي تجدد قصفها للأحياء السكنية بالحديدة

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، قصفها العشوائي للقرى السكنية ولمزارع المواطنين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، ضمن خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية.

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وفتحت ميليشيات الحوثي نيران أسلحتها على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 ومعدل البيكا على القرى السكنية والمزارع في الجاح.

وأضافت أن الاستهداف كان بشكل هستيري مما تسبب في تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه الاستهداف الحوثي، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وتشهد الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة عمليات قصف واستهداف من ميليشيات الحوثي بشكل يومي وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل صمت الأمم المتحدة التي ترعى هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار منذ نهاية العام 2018 بموجب اتفاق ستوكهولم، الموقع بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.