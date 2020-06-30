اليمن.. تصفية عناصر تخريبية مرتبطة بالحوثيين في مأرب

أعلنت قوات الجيش والأمن اليمني، مساء الاثنين، عن تنفيذ حملة مشتركة، مسنودة برجال قبيلة عبيدة لتعقب عناصر تخريبية لها ارتباط بميليشيا الحوثي في مديرية مأرب الوادي، (شمال شرقي البلاد).

وأكد بيان صادر عن الحملة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وأن العملية انتهت في ساعاتها الأولى، موضحا أن تلك العناصر الإجرامية التي يتزعمها المدعو محسن صالح سبيعيان، متورطة بأعمال تخريبية والاعتداء على قوات الجيش ونقاط التفتيش بمديرية الوادي.

ولفت إلى أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الجيش والأمن وقبيلة عبيدة وجرح أربعة، إضافة إلى مقتل 8 من العناصر التخريبية، وضبط كميات من الأسلحة والمضبوطات الأخرى، والعثور على عدد من الوثائق التي تحتوي على أسماء الجهات والأشخاص المرتبطين بالخلية، بينهم عدد من المتهمين بارتكاب أعمال تخريبية متنوعة، وستتم إحالة المضبوطات والوثائق إلى الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في فحص المضبوطات وملاحقة العناصر المرتبطة بتلك الخلية الإرهابية.

وبحسب البيان، فإن المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة المختصة، ونتائج التحقيقات السابقة، أثبتت أن تلك العناصر لها ارتباط مباشر بعصابات التخريب وميليشيا الحوثي المتمردة، وسبق وأن تورطت تلك العناصر في أعمال تخريبية وجرائم حرابة وسطو مسلح، واعتراض سيارات وشاحنات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف: "كما تورطت في تنفيذ عدد من جرائم زراعة عبوات ناسفة واغتيالات لقيادات عسكرية وأمنية، والتعاون مع مروجي الممنوعات وتهريب الأسلحة والمواد التصنيعية الحربية للطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة وإرسالها للميليشيا في صنعاء وصعدة، كما أنها متورطة في جرائم التعاون مع ميليشيا الحوثي وتقديم معلومات لها".