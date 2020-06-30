شاهد.. مصرع قناصة حوثيين في الحديدة

لقي 3 قناصة حوثيين مصرعهم، الساعات الماضية، الاثنين، ليرتفع عدد قناصة الميليشيا الذين لقوا مصرعهم في الساحل الغربي اليمني، إلى 6 خلال 6 أيام على يد وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مساء الاثنين، أن وحدة مكافحة القناصة رصدت قناصة حوثيين بالقرب من خط التماس شرق منطقة الجاح الاستراتيجية التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، وسرعان ما تخلصت منهم.

ووزع الإعلام العسكري فيديو يوثق لحظة التخلص من قناصة الميليشيات أثناء محاولاتها استهداف القوات المشتركة المرابطة لتأمين حياة المواطنين في منطقة الجاح المعروفة بكثافة مزارع النخيل فيها.

وفي وقت سابق ، اليوم الاثنين، لقي قناص حوثي مصرعه أثناء كسر محاولة تسلل صوب منطقة الفازة بمديرية التحيتا.



وكان 3 قناصة حوثيون لقوا مصرعهم، الأربعاء والسبت و الأحد ، شرق منطقة الجبلية في ذات المديرية.

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في السياق، لقي ما لا يقل عن 9 مصرعهم، وأصيب آخرون، من عناصر ميليشيا الحوثي، الاثنين، في مواجهات مع القوات المشتركة في منطقة الفازة بالتحيتا جنوبي الحديدة.

وقالت مصادر في الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة إن الميليشيا الحوثية شنت هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة بالتحيتا، أعقبه مواجهات ضارية دُحرت على إثرها العناصر المهاجمة، وتكبدت خسائر فادحة.

وأوضحت المصادر أنه تم التصدي لهجوم الحوثيين وتكبدوا 9 قتلى وعشرات الجرحى، علاوة على الاستيلاء على بعض الأسلحة وتدمير أخرى.