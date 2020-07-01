التحالف: بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لميليشيا الحوثي.

وقال إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد. كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا حول العملية العسكرية.

موضوع يهمك نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن مقطع فيديو يكشف عن كمية الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات المشتركة على متن (دهو) مقابل... فيديو لأسلحة إيرانية ضبطها التحالف قبل وصولها للحوثي اليمن

هذا ونشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم، مقطع فيديو يكشف عن كمية الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات المشتركة على متن (دهو) مقابل سواحل المهرة والتي كانت في طريقها للميليشيات الحوثية الإرهابية يوم 17 إبريل 2020.

وكانت القوات المشتركه لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت أمس، عن عمليتين نوعيتين ضبطت من خلالهما كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للميليشيا الحوثية في اليمن.

كميات ضخمة من الأسلحة

وأظهرت الصور التي نشرها التحالف كميات الأسلحة الكبيرة والمتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار "درون"، وقطع كهربائية للتفجير عن بعد، والعشرات من القناصات، والمعدلات والأسلحة المتوسطة.

من جهتهم، أشاد مراقبون بدور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وجهودها في حماية أمن الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب من خطر التهديدات الإيرانية، وانتهاكها للقانون الدولي بتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في اليمن.