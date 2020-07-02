اليمن.. تفكيك حقل ألغام حوثي بالحديدة

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، من نزع وتفكيك حقل ألغام زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة حيس جنوب الحديدة، غرب البلاد.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الأربعاء، إن الفرق الفنية عثرت على حقل ألغام مضادة للدروع وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في الطُرق الفرعية غرب مدينة حيس.

وذكر أن الميليشيات الحوثية زرعت الألغام والعبوات الناسفة على جانبي الطُرق الفرعية، القريبة من القرى غرب المدينة، أثناء ما كانت الميليشيا تحاول تنفيذ عملية هجومية على المنطقة.

وأوضح أن الفرق الهندسية فككت الألغام المضادة للدروع والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بعد عملية تمشيط واسعة قامت بها في المنطقة.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية، ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعها الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع الآلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصًا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط، الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.