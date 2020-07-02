اليمن.. ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في 4 قطاعات

تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة بشرية ومادية خلال الساعات الماضية، في 4 قطاعات بجبهة الساحل الغربي اليمني، جراء خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، مساء الخميس، أن تعزيزات وصلت عبر خط زبيد للميليشيا الحوثية المتمركزة في مناطق غير ذات قيمة عسكرية جنوب مديرية التحيتا، وحاولت الميليشيا التسلل إلى مزارع النخيل شرق منطقة الجبلية في ذات المديرية ولكن دون جدوى.

وأكد أن تعزيزات وتحركات الميليشيا كانت مرصودة بدقة وسرعان ما انتهت بالفشل الذريع ومصرع وجرح عدد من المتسللين وإجبار البقية على الفرار. كما تم إخماد مصادر نيرانها التي استهدفت قرى ومزارع المواطنين. ووزع الإعلام العسكري مشاهد ليلية تظهر جانبا من الاشتباكات شرق الجبلية.

وفي ذات السياق حققت القوات المشتركة، إصابات مباشرة في مخابئ بقايا جيوب الميليشيا الحوثية موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم أثناء استهدافهم الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا وقرى ومزارع المواطنين شرق الجاح بمديرية بيت الفقيه وجنوب مدينة الدريهمي، والأحياء السكنية في مركز مديرية حيس، وفقا للإعلام العسكري.

إلى ذلك، أمطرت ميليشيا الحوثي، القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة.

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وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الحوثية قصفت القرى السكنية في جنوب مركز المديرية بقذائف الهاون بشكل عنيف في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين ما تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.

وتواصل ميليشيا الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة ،في ظل الصمت الدولي تجاه تلك الخروقات الحوثية للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.