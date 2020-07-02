وزير الإعلام اليمني: إيران مستمرة بتهريب السلاح والنفط للحوثيين

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إيران مستمرة بتهريب السلاح والنفط للحوثيين، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ موقف من دورها التخريبي.

ودعا وزير الإعلام اليمني، الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفثس لوضع حد للممارسات الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، والتي تساهم في تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا، وممارسة الضغوط الكافية على الحوثيين للسماح بتدفق المشتقات النفطية عبر المناطق المحررة.

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وحذر الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، من افتعال الميليشيا الحوثية لأزمة المشتقات النفطية بهدف تمرير شحنات النفط الإيرانية المهربة.

‏ وقال وزير الإعلام اليمني "إن افتعال الميليشيا الحوثية لأزمة المشتقات النفطية عبر ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود والمضاربة بالكميات المخزنة بالسوق السوداء ووصول سعر لتر البترول إلى 1250 ريالا، ومنع مرور مئات المقطورات المحملة بالبترول والديزل من المناطق المحررة يهدف إلى ابتزاز المجتمع الدولي لتمرير سفن النفط الإيراني المهرب".

وأضاف الإرياني أن "‏وقف شحنات النفط الإيراني المهرب عبر سفن تجارية لميناء الحديدة ساهم في تراجع وتيرة الدعم المالي الإيراني للميليشيا الحوثية لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" لإدارة معاركها العبثية ضد اليمنيين واستهدافها دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وإقلاق الأمن والسلم الإقليمي والدولي".